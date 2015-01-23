Нефть подорожала после новости о смерти саудовского короля

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Нефтяные рынки моментально отреагировали на смерть короля Саудовской Аравии Абдуллаха, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Цена на сырую нефть выросла на 2% сразу после новости и ненамного превысила отметку в 47 долларов.

Согласно информации Агентства США по сбору информации об энергетике, Саудовская Аравия обладает 16% разведанных запасов нефти и является крупнейшим экспортером ископаемого. Также многие рассматривают ее как лидера Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

С лета прошлого года цена на нефть упала более чем на 50%. В июле цена на нее превышала 100 долларов. Сейчас цена колеблется ниже 50 долларов.

Власти Саудовской Аравии приняли не сокращать добычу нефти, чтобы поддержать цены на сырье. На прошлой неделе принц Альвалид заявил, что стоимость нефти вряд ли снова достигнет 100 долларов.