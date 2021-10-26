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Нефть подорожала на заявлениях представителей ОПЕК+

Нефть подорожала на заявлениях представителей ОПЕК+ Мировые цены на нефть выросли во вторник утром на заявлениях ряда членов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
26 октября 2021 г. 09:40
Нефть подорожала на заявлениях представителей ОПЕК+

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром на заявлениях ряда членов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.51 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% — до 85,43 доллара США за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,16% — до 83,89 доллара США за баррель. Днем ранее фьючерсы WTI превысили отметку в 85 долларов США за баррель впервые с 2014 года.

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать заявления ряда членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, которые в понедельник призвали сохранять осторожность в наращивании добычи нефти, поскольку кризис на рынке, возможно, еще не пройден.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, росту цен на "черное золото" способствуют сообщения о том, что Евросоюз проведет переговоры с Ираном в конце этой недели. "Это преддверие более широких переговоров в Вене о том, как возобновить ядерную сделку 2015 года", — цитирует экспертов газета Wall Street Journal.

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Версия на азербайджанском языке Neft cüzi bahalaşdı
Версия на английском языке Oil rises on statements from OPEC+ reps

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