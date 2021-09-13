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Нефть подорожала на торгах более чем на 1%

Нефть подорожала на торгах более чем на 1% Мировые цены на нефть растут в понедельник днем более чем на 1%, а марка WTI преодолела отметку в 70 долларов США за баррель, в то время как инвесторы оценивают баланс спроса и предложения после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
13 сентября 2021 г. 16:11
Нефть подорожала на торгах более чем на 1%

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем более чем на 1%, а марка WTI преодолела отметку в 70 долларов США за баррель, в то время как инвесторы оценивают баланс спроса и предложения после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,17%, до 73,77 доллара США за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 1,39%, до 70,69 доллара за баррель.

Ураган "Ида", обрушившийся на США в конце августа, нанес ущерб нефтяной отрасли. Добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена и теперь инвесторы оценивают нанесенный ущерб. Вместе с тем по всему миру продолжается ослабление ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, передвижения становятся более востребованными. В результате спрос на топливо растет.

"Общая картина мирового спроса на нефть демонстрирует признаки нормализации на фоне сохранения тенденции роста передвижений. Поскольку ОПЕК+ уверенно контролирует предложение и сохраняет осторожную позицию, рынок нефти должен продолжать сужаться", — отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Bloomberg.

Инвесторы также ожидают публикацию доклада ОПЕК. Аналитики полагают, что альянс, вероятно, пересмотрит в сторону понижения прогноз увеличения спроса на будущий год, поскольку распространение коронавирусного штамма "дельта" все же представляет угрозу темпам восстановления выработки топлива.

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Версия на английском языке Oil rises in price by over 1%
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