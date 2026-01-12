Нефть подорожала на опасениях перебоев поставок из Ирана на фоне протестов

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 09:21
    Цены на нефть утром выросли, трейдеры обращают внимание на возможность сокращения поставок сырья из Ирана на фоне протестов в стране.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до $63,4 за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до $58,99.

    Инвесторы оценивают влияние протестов в Иране - четвертом по величине производителе нефти в ОПЕК+ - на поставки нефти. По данным аналитиков агентства Bloomberg, из-за протестов экспорт иранской нефти может снизиться почти на 2 миллиона баррелей в сутки. Это ослабляет опасения по поводу глобального перепроизводства, которое ранее спровоцировало падение цен и сделало инвесторов более пессимистичными.

    Oil prices rise on fears of supply disruptions from Iran amid protests

