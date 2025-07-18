Нефть подорожала на фоне стабилизации предложения на рынке

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота".

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,4%, до $69,78 за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,4%, до $67,81.

В четверг стало известно, что правительство Ирака договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте нефти с месторождений региона через федеральную компанию по экспорту взамен на оплату фиксированной суммы.

Согласно этому решению, федеральное Министерство финансов обязуется выплачивать правительству Иракского Курдистана $16 за каждый полученный баррель в качестве аванса при условии, что получаемое количество нефти будет составлять не менее нынешних 230 тыс. баррелей в день. При этом в регионе добывается 280 тыс. баррелей нефти в сутки, но часть нефти его власти будут оставлять на нужды региона.