Нефть подорожала на фоне опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть повысились по итогам торгов 1 ноября, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Цены на нефть повысились по итогам торгов 1 ноября, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на конец сессии составила $73,1 за баррель, что на $0,29 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,23 (0,3%), до $69,49 за баррель.

По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,2%.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни.

Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.