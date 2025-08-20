Нефть подорожала на данных API о сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром повысились умеренными темпами после публикации статистики Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent повысился на 0,32%, до $66 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до $61,99.

Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 15 августа сократились на 2,4 млн баррелей.

Инвесторы ожидают позднее в среду выхода этих же данных от управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. За предыдущую неделю, завершившуюся 8 августа, запасы нефти выросли на 3 млн баррелей, или на 0,7% - до 426,7 млн баррелей.