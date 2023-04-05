Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром повысились.

Мировые цены на нефть в среду утром повысились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Котировки поддерживают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,41% - до 85,29 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 81,01 доллара.

В ночь на среду API дал свою оценку динамике коммерческих запасов в США за прошлую неделю. Так, за неделю по 31 марта показатель сократился на 4,3 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,8 млн.

Официальная статистика будет опубликована Минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.