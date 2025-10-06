Нефть подорожала на 1,3% на фоне решения стран ОПЕК+ по увеличению добычи

Мировые цены на нефть повысились в понедельник утром на 1,3% после решений по ноябрьскому увеличению объема добычи восьми стран ОПЕК+, которое оказалось менее сильным, чем ожидалось рынками.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,29% относительно предыдущего закрытия - до $65,36 за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,31%, до $61,68.

В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Россия, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тыс. баррелей в сутки от уровня октября.