Нефть подешевела в рамках коррекции после роста в течение двух дней

Мировые цены на нефть коррекционно снизились в четверг утром после роста в течение двух торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть коррекционно снизились в четверг утром после роста в течение двух торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.40 (по бакинском у времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,17%, до 85,67 доллара США за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,01%, до 83,41 доллара США за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение после роста в течение нескольких торговых дней. Накануне "черное золото" сильно подорожало после статданных Минэнерго США о ее запасах, которые за минувшую неделю снизились на 0,4 миллиона баррелей, до 426,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей.

"Эти данные помогли смягчить ситуацию с перекупленностью на нефтяном рынке", — заявил газете Wall Street Journal управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир.