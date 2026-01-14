Нефть подешевела после выхода оценки по запасам в США
Энергетика
- 14 января, 2026
- 09:39
Цены на нефть снизились после выхода оценки по запасам этого сырья в США от Американского института нефти (API).
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до $65,34 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до $60,75.
В ночь на среду API опубликовал собственную оценку динамики запасов в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 января выросли на 5,27 млн баррелей.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 9 января показатель сократился на 2,2 млн баррелей.
Последние новости
10:20
Самолет авиакомпании Etihad Airways попал в турбулентность, есть пострадавшиеДругие страны
10:12
Дорожная полиция призывает водителей быть особо внимательными к пешеходам в непогодуПроисшествия
10:05
В связи с неблагоприятными погодными условиями АЖД работают в усиленном режимеИнфраструктура
10:05
Проект TRIPP: Ереван обязался упростить транзит в НахчыванВ регионе
09:59
Стоимость Azeri Light приблизилась к $72 за баррельЭнергетика
09:54
Посольство Азербайджана поделилось публикацией по случаю 34-й годовщины дипотношений с ТурциейВнешняя политика
09:49
Цена на серебро превысила $90 за унцию впервые в истории - ОБНОВЛЕНОФинансы
09:39
Нефть подешевела после выхода оценки по запасам в СШАЭнергетика
09:21