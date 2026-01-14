Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    14 января, 2026
    Нефть подешевела после выхода оценки по запасам в США

    Цены на нефть снизились после выхода оценки по запасам этого сырья в США от Американского института нефти (API).

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до $65,34 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до $60,75.

    В ночь на среду API опубликовал собственную оценку динамики запасов в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 января выросли на 5,27 млн баррелей.

    Позднее в среду будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 9 января показатель сократился на 2,2 млн баррелей.

