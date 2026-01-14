Нефть подешевела после выхода оценки по запасам в США

Цены на нефть снизились после выхода оценки по запасам этого сырья в США от Американского института нефти (API).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до $65,34 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до $60,75.

В ночь на среду API опубликовал собственную оценку динамики запасов в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 января выросли на 5,27 млн баррелей.

Позднее в среду будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 9 января показатель сократился на 2,2 млн баррелей.