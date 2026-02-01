Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Египет работает над возвращением Ирана и США за стол переговоров

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 00:18
    Египет работает над возвращением Ирана и США за стол переговоров

    Египет прилагает усилия для того, чтобы вернуть Иран и США за стол переговоров, поскольку убежден в необходимости дипломатического решения.

    Как передает Report, об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    "Египет глубоко обеспокоен новым витком эскалации в регионе и считает дипломатическое решение любых спорных ситуаций единственным и наилучшим. Каир неустанно прилагает усилия ради того, чтобы вернуть Иран и США за стол переговоров", - привел слова ас-Сиси его официальный представитель Мухаммед аш-Шинави в Facebook. Египетский лидер в беседе с Пезешкианом также подчеркнул, что, по его убеждению, мирное решение вопроса с иранским ядерным досье "укрепит стабильность на региональной и международной аренах".

    Напомним, что 26 января президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он предупредил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".

    В Тегеране на слова Трампа отреагировали угрозой всей военной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке в случае любой агрессии в адрес Ирана. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи 28 января подчеркнул, что Иран готов к переговорам, но они должны проходить "без угроз и запугивания" со стороны США.

    Египет Иран США Масуд Пезешкиан Абдель Фаттах ас-Сиси
    Ты - Король

    Последние новости

    00:52

    В Великобритании закрылось рекордное количество пивоварен

    Другие страны
    00:18

    Египет работает над возвращением Ирана и США за стол переговоров

    Другие страны
    23:49

    В Дании у посольства США прошла акция протеста из-за ситуации с Гренландией

    Другие страны
    23:29

    В Тегеране заявили о работе над организацией переговоров с США

    В регионе
    23:12
    Фото

    При обстреле ВС РФ Днепропетровской области один человек погиб, еще семеро ранены

    Другие страны
    22:59
    Фото

    Арагчи: США пытаются диктовать правила учений нашей армии на территории Ирана

    В регионе
    22:48

    Президент США считает, что демократы не хотят нового шатдауна

    Другие страны
    22:32

    Трамп: План США состоит в переговорах с Ираном

    Другие страны
    22:01

    Строительство моста Агбенд-Келале ведется в соответствии с графиком

    Инфраструктура
    Лента новостей