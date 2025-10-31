Нефть подешевела перед выходом данных о буровых установках в США

Мировые цены на нефть в ходе утренних торгов снизились перед выходом данных о числе действующих буровых установок в США, а также в ожидании проведения позднее заседания восьми стран ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,75%, до $63,89 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до $60,11.

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 октября их число увеличилось на две - до 420 установок.

Инвесторы также ожидают проведения в воскресенье очередного заседание восьмерки стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо квот) ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир.