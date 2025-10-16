Нефть подешевела перед публикацией данных о запасах в США

Мировые цены на нефть выросли в ожидании данных о запасах этого вида сырья в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличились на 0,78%, до $62,39 за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до $58,77.

Позднее в четверг Минэнерго США опубликует статистику запасов нефти в стране за неделю по 10 октября.

Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 0,1 млн баррелей после увеличения неделей ранее на 3,7 млн.