    Нефть подешевела на новостях о возможном увеличении добычи странами ОПЕК+

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 09:34
    Нефть подешевела на новостях о возможном увеличении добычи странами ОПЕК+

    Мировые цены на нефть снизились на последних торгах квартала, продолжая тенденцию понедельника - участники рынка оценивают новости о возможном увеличении странами ОПЕК+ добычи "черного золота", а также о возобновлении ее экспорта с севера Ирака.

    Как передает Report со ссылкой на данные торгов, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизился на 0,61% относительно предыдущего закрытия - до $66,82 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,57% - до $63,21. При этом накануне цены отдельных марок потеряли в районе 2-3%: СМИ сообщили, что представители восьми стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирака, Алжира, России, Казахстана, Омана и Кувейта) на совещании 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тыс. баррелей в сутки.

    Oil prices fall amid news of possible increase in production by OPEC+ countries

