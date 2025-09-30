Нефть подешевела на новостях о возможном увеличении добычи странами ОПЕК+

Мировые цены на нефть снизились на последних торгах квартала, продолжая тенденцию понедельника - участники рынка оценивают новости о возможном увеличении странами ОПЕК+ добычи "черного золота", а также о возобновлении ее экспорта с севера Ирака.

Как передает Report со ссылкой на данные торгов, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизился на 0,61% относительно предыдущего закрытия - до $66,82 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,57% - до $63,21. При этом накануне цены отдельных марок потеряли в районе 2-3%: СМИ сообщили, что представители восьми стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирака, Алжира, России, Казахстана, Омана и Кувейта) на совещании 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тыс. баррелей в сутки.