О нас
Аудио новости

Нефть подешевела на неопределенности вокруг спроса и предложения

Нефть подешевела на неопределенности вокруг спроса и предложения Мировые цены на нефть резко снизились, в то время как инвесторы оценивают перспективы изменений в структуре закупок этого сырья на рынке.
Энергетика
10 мая 2022 г. 15:29
Нефть подешевела на неопределенности вокруг спроса и предложения

Мировые цены на нефть резко снизились, в то время как инвесторы оценивают перспективы изменений в структуре закупок этого сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,01% — до 103,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,95%, до 101,08 долларов.

В понедельник цены на нефть упали на 5,8%, что стало сильнейшим суточным падением с марта. Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, так как некоторые страны выступают против введения полного эмбарго на российскую нефть. Во вторник падение котировок продолжилось. Инвесторы оценивают вероятность того, что ЕС ослабит свой пакет санкций.

Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что дискуссии вокруг пакета антироссийских санкций продолжаются, хотя есть некоторые сложности.

Кроме того, рынки обеспокоены данными по экспорту из Китая, который в апреле вырос заметно слабее чем в марте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Oil prices fall amid uncertainty around supply, demand

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi