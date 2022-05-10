Нефть подешевела на неопределенности вокруг спроса и предложения

Мировые цены на нефть резко снизились, в то время как инвесторы оценивают перспективы изменений в структуре закупок этого сырья на рынке.

Мировые цены на нефть резко снизились, в то время как инвесторы оценивают перспективы изменений в структуре закупок этого сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,01% — до 103,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,95%, до 101,08 долларов.

В понедельник цены на нефть упали на 5,8%, что стало сильнейшим суточным падением с марта. Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, так как некоторые страны выступают против введения полного эмбарго на российскую нефть. Во вторник падение котировок продолжилось. Инвесторы оценивают вероятность того, что ЕС ослабит свой пакет санкций.

Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что дискуссии вокруг пакета антироссийских санкций продолжаются, хотя есть некоторые сложности.

Кроме того, рынки обеспокоены данными по экспорту из Китая, который в апреле вырос заметно слабее чем в марте.