Нефть подешевела из-за обеспокоенности инвесторов по мировому спросу

Мировые цены на нефть снизились на фоне обеспокоенности инвесторов относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений между странами.

Мировые цены на нефть снизились на фоне обеспокоенности инвесторов относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений между странами.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%, до $68,76 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до $65,48.

Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.