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Нефть незначительно подешевела на ожидании заседания ОПЕК+

Нефть незначительно подешевела на ожидании заседания ОПЕК+ Мировые цены на нефть в понедельник утром продемонстрировали незначительное снижение, в то время как инвесторы ожидают заседания комитета ОПЕК+.
Энергетика
30 января 2023 г. 09:08
Нефть незначительно подешевела на ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром продемонстрировали незначительное снижение, в то время как инвесторы ожидают заседания комитета ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%, до 86,21 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 79,53 доллара.

Трейдеры ожидают, какие решения будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC). Сейчас заседания JMMC проходят раз в два месяца, а всех представителей ОПЕК+ - раз в полгода. Ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня соответственно. На данный момент участники торгов ожидают, что комитет порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти.

При этом в целом факторы остаются для нефтяного рынка неоднозначными. Так, в ночь на воскресенье в городе Исфахане был атакован военный объект министерства обороны Ирана. Такая ситуация усиливает политическую напряженность вокруг находящегося под санкциями Ирана и риски по поводу перспектив поставок иранской нефти на рынок.

В то же время инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, после ослабления карантина в стране.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+ komitəsinin iclası öncəsi neft cüzi ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil prices fall slightly ahead of OPEC+ meeting

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