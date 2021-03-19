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Нефть незначительно дорожает в рамках коррекции

Нефть незначительно дорожает в рамках коррекции В четверг цены на "черное золото" обвалились в среднем на 7% по обеим маркам
Энергетика
19 марта 2021 г. 09:20
Нефть незначительно дорожает в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром пытаются коррекционно расти, — инвесторы восстанавливают потери после распродаж четверга, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.32 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 63,41 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 60,12 доллара США за баррель.

В четверг цены на "черное золото" обвалились в среднем на 7% по обеим маркам. При этом нефть марки WTI опускалась ниже 60 долларов США за баррель, а Brent — ниже 62 долларов США за баррель. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на нефть на фоне приостановки использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран из-за возможных побочных эффектов.

Аналитики считают, что падение цен также обусловлено перегревом рынка. Об этом говорят, в частности, аналитики Goldman Sachs, которых цитирует агентство Bloomberg.

При этом они отметили, что распродажа после масштабного ралли — это "временный откат", дающий возможность для покупок. В ближайшие месяцы эксперты ожидают роста цен, поскольку вакцинация от COVID позволит восстановить мобильность населения, включая рост авиаперелетов, что поддержит спрос на нефть.

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Версия на английском языке Oil posts slight growth after previous decline

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