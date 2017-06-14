Нефть начала падать в цене после отчета API

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ На неделе 3-9 июня запасы нефти в США показали рост на 2,75 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Forexpf.Ru", об этом говорится в докладе Американского института нефти (API). Аналитики же ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей. Согласно докладу API, в течении недели в США запасы бензина увеличились на 1,79 млн баррелей.

Отметим, что показатель API воспринимается как предварительный сигнал обнародования 14 июня в 18:00 по бакинскому времени Управлением энергетической информации США показателя официальных запасов нефти. Аналитики прогнозируют снижение официального показателя запасов нефти в США на 2,995 млн баррелей. Снижение запасов нефти может привести к повышению цен на нее.

Как сообщает аналитическая группа Report, цена нефти марки Brent начала снижаться на фоне известий об увеличении запасов нефти в США и в настоящее время приближена к уровню 48 долларов за баррель. Фактор недовольства участников рынка решением ОПЕК о продлении Венского соглашения по сокращению добычи нефти от 30 ноября на заседании, проведенном в мае, и нынешние известия об увеличении запасов нефти США и роста добычи нефти способствовали падению цен на нефть. По этой причине предполагается, что цена на нефть марки Brent в этом году будет варьироваться в диапазоне 45-55 долларов за баррель.