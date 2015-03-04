Нефть на мировом рынке вновь подорожала

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 1,84% или 0,93 доллара и составила 50,52 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 2,43% или 1,48 доллара и составила 61,02 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.