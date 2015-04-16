​Нефть на мировом рынке продолжает дорожать

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 5,50%, или 3,10 доллара и составила 56,39 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent повысилась на 5,85%, или 3,5 долларов и достигла отметки 63,31 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 64 долларов/баррель.