Нефть на мировом рынке продолжает дорожать

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,74% или 1,31 доллара и составила 47,78 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдалось повышение, она подорожала на 2,12% или 1,04 долларов и составила 49,03 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 54 долларов/баррель.