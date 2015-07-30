​Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 0,81 долларов или 1,69% и составила 48,79 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 0,15% или 0,08 долларов и составила 53,38 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 56 долларов/баррель.