Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 1,77 долларов или 4,01% и составила 45,92 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 2,75% или 1,31 долларов и составила 48,89 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком же уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 доллара/баррель.