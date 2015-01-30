Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась на 0,18% или же 0,08 долларов и составила 44,53 долларов/баррель.

Как сообщает Report, на биржах также наблюдается повышение стоимости сырой нефти марки Brent. Так, ее стоимость поднялась на 1,34% или же 0,66 доллара и составила 49,13 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена на сырую нефть к концу года останется на сегодняшнем уровне, в 2015 году средняя стоимость нефти составит 51 долларов/баррель.