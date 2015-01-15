Нефть на мировом рынке подорожала на 5%

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 5,34% или 2,59 долларов и составила 48,48 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдалось повышение, она подорожала на 4,31% или 2,10 долларов и составила 48,69 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.