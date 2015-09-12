​Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,29 долларов или 2,81% и составила 44,63 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 1,53% или 0,75 долларов и составила 48,14 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 доллара/баррель.