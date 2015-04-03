​Нефть на мировом рынке подешевела на 4%

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 1,93%, или 0,95 доллара и составила 49,14 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 3,91% или 2,15 доллара и составила 54,95 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 56 долларов/баррель.