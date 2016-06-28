​Нефть может резко подешеветь

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Стоимость нефти начала расти на фоне новостей из Норвегии и Ирана.

Как сообщает Report, нефть марки Brent, которая за последние два дня подешевела на 6,7% - до 47,30 долларов за баррель, на данный момент торгуется на 2,3% дороже этой отметки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что около 750 норвежских рабочих на семи нефтяных и газовых месторождениях планируют начать забастовку. Причиной протеста является спор по оплате труда. Заключительный раунд переговоров пройдет 30 июня и 1 июля.

Если стороны не договорятся по данному вопросу, рабочие организуют забастовку на ряде месторождений, что приведет к сокращению добычи нефти. На данные месторождения приходится порядка 18% от общей добычи нефти в Норвегии и немного более 17% природного газа, пишет агентство Reuters.

По информации агентства Bloomberg, в период с 1 по 20 июня Иран сократил добычу на 20%. Отметим, что в апреле-мае 2016 года ежесуточный объем нефтедобычи составлял более 2 млн. баррелей. После отмены санкций Иран увеличил экспорт в европейские страны до 350 тыс. баррелей в сутки, однако 1-20 июня объем экспорта сократился на 18,6% - до 285 тыс. баррелей в сутки. Агентство считает, что спрос на нефтяном рынке сократился. Если в свою очередь не снизить нефтедобычу, превышение предложения над спросом приведет к резкому падению цен на нефть.