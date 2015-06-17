​Нефть марки WTI подорожала

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,45 долларов или 0,76% и составила 59,97 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 0,39% или 0,25 доллара и составила 63,70 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.