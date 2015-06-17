 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Нефть марки WTI подорожала

    Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4%

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,45 долларов или 0,76% и составила 59,97 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 0,39% или 0,25 доллара и составила 63,70 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi