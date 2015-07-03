Нефть марки WTI подешевела

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 0,05% или 0,03 доллара и составила 56,93 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалась положительная динамика, она подорожала на 0,10% или 0,06 доллара и составила 62,07 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.