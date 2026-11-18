Нефть подешевела на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов энергоносителей в США, а также из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $92,49 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,45%, до $84,76 за баррель.

По оценкам API, резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,3 млн баррелей, бензина - на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 351 тыс. баррелей.

Сохраняющаяся напряженность в отношениях США и Ирана, а также риски для прохода судов через Ормузский пролив ограничивают снижение цен на нефть.

Силы обороны Бахрейна сообщили в среду, что их средства противовоздушной обороны перехватили атаки Ирана на территорию страны, где базируется Пятый флот ВМС США.

Во вторник иранские беспилотники атаковали американскую военную радиолокационную систему в Бахрейне, а США ответили ударами по ракетной пусковой установке на иранском острове Кешм.