​Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,52 доллара или 1,28% и составила 41,32 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 1,15% или 0,54 долларов и составила 46,62 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 47 долларов/баррель.