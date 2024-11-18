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Нефть марки Brent подорожала почти до 72 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала почти до 72 долларов за баррель Котировки нефти умеренно повысились утром в понедельник, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе.
Энергетика
18 ноября 2024 г. 10:05
Нефть марки Brent подорожала почти до 72 долларов за баррель

Котировки нефти умеренно повысились утром в понедельник, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе.

Как передает Report, это следует из данных и торгов.

Так, январские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,24 долларов (0,34%), до 71,28 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на бирже NYMEX на 0,13 долларов (0,19%), до 67,15 долларов за баррель.

По мнению экспертов, главным негативным фактором стали опасения излишка предложения на мировом рынке топлива, даже несмотря на "мягкую посадку" в американской экономике.

Международное энергетическое агентство спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.

Также давление на нефть оказало укрепление курса доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок.

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