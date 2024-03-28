Нефть марки Brent подорожала до $85,76 за баррель

Нефть подорожала в четверг после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США.

Нефть подорожала в четверг после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Trading Economics.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 85,76 доллара за баррель. Это на 0,35 доллара (на 0,4%) выше уровня на закрытие рынка днем ранее.

В среду эти контракты подешевели на 0,22 доллара (на 0,3%), до 85,41 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялась на 0,42 доллара (на 0,5%) до 81,77 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,27 доллара (на 0,3%) и составила 81,35 доллара за баррель.

NYMEX и ICE Futures будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей.

Тем не менее, эта информация оказала позитивное влияние на рынок, поскольку во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы за минувшую неделю выросли гораздо более значительно – на 9,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

По мнению экспертов, государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства.