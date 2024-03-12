О нас

Нефть марки Brent подорожала до 82,43 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 82,43 доллара за баррель Котировки нефти незначительно выросли утром во вторник, предыдущую сессию они завершили почти без изменений.
Энергетика
12 марта 2024 г. 09:42
Нефть марки Brent подорожала до 82,43 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно выросли утром во вторник, предыдущую сессию они завершили почти без изменений.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", майские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,22 доллара (0,27%), до 82,43 доллара за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 13 центов, до 82,21 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,13 доллара (0,17%), до 78,06 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подешевел на 8 центов, до 77,93 доллара за баррель.

Участники рынка ждут выхода данных об инфляции в США 12 марта, а также публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Brent oil rises to $82.43 per barrel

Другие новости из категории

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Европу 2,1 млрд кубометров газа
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Европу 2,1 млрд кубометров газа
12 марта 2024 г. 10:18
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть
12 марта 2024 г. 10:04
Euronews: ЮГК - ключевой элемент диверсификации поставок газа в Европу
Euronews: ЮГК - ключевой элемент диверсификации поставок газа в Европу
12 марта 2024 г. 09:59
В этом году в Азербайджане добыто около 5 млн тонн нефтеконденсата
В этом году в Азербайджане добыто около 5 млн тонн нефтеконденсата
12 марта 2024 г. 09:58
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
12 марта 2024 г. 09:34
Завтра в четырех районах Азербайджана ограничат подачу газа
Завтра в четырех районах Азербайджана ограничат подачу газа
11 марта 2024 г. 23:40
США шестой год подряд добывают нефти больше, чем любая другая страна за всю историю
США шестой год подряд добывают нефти больше, чем любая другая страна за всю историю
11 марта 2024 г. 19:35
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi