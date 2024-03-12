Нефть марки Brent подорожала до 82,43 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно выросли утром во вторник, предыдущую сессию они завершили почти без изменений.

Котировки нефти незначительно выросли утром во вторник, предыдущую сессию они завершили почти без изменений.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", майские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,22 доллара (0,27%), до 82,43 доллара за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 13 центов, до 82,21 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,13 доллара (0,17%), до 78,06 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подешевел на 8 центов, до 77,93 доллара за баррель.

Участники рынка ждут выхода данных об инфляции в США 12 марта, а также публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.