Нефть марки Brent подорожала до 73,47 долларов за баррель

Цены на нефть повысились в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Цены на нефть повысились в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке.

По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлах", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Трейдеры опасаются атаки Израиля по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 73,47 доллара за баррель. Это на 0,41 доллар (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,45 долларов (0,65%), до 69,67 долларов за баррель.