Нефть марки Brent подорожала до 73,02 долларов за баррель

Цены на нефть повысились в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Цены на нефть повысились в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 73,02 доллара за баррель, что на 0,47 долларов (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,44 доллара (0,64%), до 69,05 доллара за баррель.

Отметим, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне Министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина сократились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 977 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.