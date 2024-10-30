Нефть марки Brent подорожала до 71,5 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду повысились после снижения накануне до минимальных уровней с 11 сентября.

Цены на нефть эталонных марок в среду повысились после снижения накануне до минимальных уровней с 11 сентября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 71,5 долларов за баррель, что на 0,38 долларов (0,5%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на 0,42 доллара (0,6%) - до 67,63 долларов за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тыс. баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.