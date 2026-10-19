Футбольные клубы Азербайджана сталкиваются с нехваткой кадров при прохождении лицензирования

В процессе лицензирования футбольных клубов Азербайджана наблюдается нехватка квалифицированных кадров.

Об этом в интервью Report заявил начальник Департамента лицензирования и регистрации Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сеймур Салимли.

В качестве причины он указал на неправильное распределение обязанностей:

"Одной из основных трудностей, с которыми сталкиваются клубы, является привлечение профессиональных и опытных сотрудников. Процесс лицензирования не ограничивается лишь подготовкой документов и их загрузкой в систему. Это требует организации скоординированной деятельности внутри клуба по юридическим, финансовым, административным, спортивным и инфраструктурным вопросам. В некоторых клубах из-за неправильного распределения обязанностей между этими функциями, нечеткого определения обязанностей ответственных лиц и позднего начала подготовки документов возникают проблемы с оперативностью. Иногда то, что требования лицензирования выносятся на повестку дня лишь при приближении дедлайна, приводит к увеличению рабочей нагрузки и появлению недостатков в документах".

Полная версия интервью доступна по ссылке.