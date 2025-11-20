Нефть марки Brent подорожала до $63,76 за баррель

Котировки нефти восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,39%) до $63,76 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,22 (0,37%), до $59,66 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на неделе, завершившейся 14 ноября, снизились на 3,43 млн баррелей.

Товарные запасы бензина за неделю неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тыс. баррелей.