Нефть марки Brent подорожала до $63,58 за баррель

Цены на нефть повысились утром в пятницу после умеренного роста в ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,58 за баррель, что на $0,24 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Срок обращения январских контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые фьючерсы на февраль поднимаются в цене на $0,22 (0,35%), до $63,09 за баррель.

Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным контракты на нефть марки WTI на январь торговались по $59,08 за баррель.