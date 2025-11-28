Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Нефть марки Brent подорожала до $63,58 за баррель

    Энергетика
    • 28 ноября, 2025
    • 09:51
    Нефть марки Brent подорожала до $63,58 за баррель

    Цены на нефть повысились утром в пятницу после умеренного роста в ранее.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,58 за баррель, что на $0,24 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Срок обращения январских контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые фьючерсы на февраль поднимаются в цене на $0,22 (0,35%), до $63,09 за баррель.

    Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным контракты на нефть марки WTI на январь торговались по $59,08 за баррель.

    Brent WTI фьючерсы стоимость нефти
    Brent crude rises to $63.58 per barrel

    Последние новости

    10:21

    У главы Офиса президента Украины проводятся обыски

    В регионе
    10:14

    Курс евро снизился к доллару перед выходом данных по безработице в Германии

    Финансы
    10:12

    Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди госкомпаний

    Финансы
    10:00

    Азербайджан за 10 месяцев нарастил экспорт золота на 69,4%

    Промышленность
    10:00

    МВД: Задержаны 8 человек за торговлю банковскими картами для онлайн-азартных игр

    Происшествия
    09:56

    Армения в декабре примет первую миссию ЕС по либерализации визового режима

    В регионе
    09:52

    Цена азербайджанской нефти превысила $66

    Энергетика
    09:51

    Нефть марки Brent подорожала до $63,58 за баррель

    Энергетика
    09:48

    Азербайджан поздравил Албанию с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей