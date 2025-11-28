Нефть марки Brent подорожала до $63,58 за баррель
Энергетика
- 28 ноября, 2025
- 09:51
Цены на нефть повысились утром в пятницу после умеренного роста в ранее.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,58 за баррель, что на $0,24 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Срок обращения январских контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые фьючерсы на февраль поднимаются в цене на $0,22 (0,35%), до $63,09 за баррель.
Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным контракты на нефть марки WTI на январь торговались по $59,08 за баррель.
