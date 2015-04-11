Нефть марки Brent подорожала более чем на 2%

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 1,65%, или же 0,85 долларов и составила 51,64 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent повысилась на 2,25%, или же 1,30 долларов и достигла отметки 57,87 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на нынешнем уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 59 долларов/баррель.