Нефть марки Brent поднялась выше отметки в 44 доллара за баррель

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть продолжают активно расти во вторник.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2015 года поднялась выше отметки в 44 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,87% - до 44,06 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,70% - до 41,45 доллара за баррель.