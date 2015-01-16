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    Нефть марки Brent подешевела на 2%

    Стоимость нефти марки WTI упала до 46,25 долларов

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,82% или 2,23 долларов и составила 46,25 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 2,14% или 1,02 долларов и составила 47,67 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 53 долларов/баррель.

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