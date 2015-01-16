Нефть марки Brent подешевела на 2%

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,82% или 2,23 долларов и составила 46,25 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 2,14% или 1,02 долларов и составила 47,67 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 53 долларов/баррель.