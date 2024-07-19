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Нефть марки Brent подешевела до 84,74 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 84,74 доллара за баррель Цены на нефть опустились на торгах в пятницу.
Энергетика
19 июля 2024 г. 09:51
Нефть марки Brent подешевела до 84,74 доллара за баррель

Цены на нефть опустились на торгах в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,37 доллара (0,43%), до 84,74 доллара за баррель.

В четверг Brent подорожала на 0,03 доллара (0,4%), до 85,11 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,46 доллара (0,56%), до 82,36 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,03 доллара (0,4%), до 82,82 доллара за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно сокращения спроса в КНР в условиях ослабления экономического роста. Третий пленум ЦК Компартии Китая, завершившийся накануне, не принес сигналов того, что власти страны планируют предпринять серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса или преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

При этом ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий.

Восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с. Они дали понять, что готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.

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Версия на английском языке Oil prices retreat as global economic concerns mount

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