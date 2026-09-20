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    Yle: Один из F-35 Финляндии остался на Азорах из-за технической неисправности

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 01:23
    Yle: Один из F-35 Финляндии остался на Азорах из-за технической неисправности

    Один из истребителей F-35, заказанных Финляндией, остался на Азорских островах из-за технической неисправности при перегоне из США.

    Как передает Report со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, об этом сообщил начальник штаба ВВС Финляндии Аки Пуустинен.

    По его словам, при запуске двигателя бортовая система диагностики выдала предупреждение о возможной неисправности в электронных системах самолета.

    В этот момент группа из шести финских и бельгийских истребителей F-35 направлялась из США в Финляндию с промежуточной посадкой на Азорских островах. В итоге в Финляндии приземлились только два финских самолета вместо трех.

    Как отметил Пуустинен, запчасть для ремонта скоро доставят на Азорские острова. Отдельный перегон самолета в Финляндию признан нецелесообразным, поскольку для пересечения Атлантики требуется поддержка самолетов-заправщиков.

    Истребитель вернется в составе следующей группы.

    Истребитель-бомбардировщик F-35 (Lightning II) Финляндия
    "Yle": Finlandiyanın "F-35" qırıcısı texniki nasazlıq səbəbindən Azor adalarında qalıb

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