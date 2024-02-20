О нас

Нефть марки Brent подешевела до 83,47 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 83,47 доллара за баррель Котировки нефти незначительно снизились утром во вторник.
Энергетика
20 февраля 2024 г. 10:06
Нефть марки Brent подешевела до 83,47 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно снизились утром во вторник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", апрельские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов, до 83,47 доллара за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 9 центов, до 83,56 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 10 центов, до 78,36 доллара за баррель.

Накануне торги WTI не проводились в связи с государственным праздником в США.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно, а позднее - об обстреле еще двух американских судов у берегов Йемена.

"Рынок сейчас занял выжидательную позицию, - написал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Теперь трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+".

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Brent oil falls to $83.47 per barrel

Другие новости из категории

Грузия сократила поставки природного газа из Азербайджана
Грузия сократила поставки природного газа из Азербайджана
20 февраля 2024 г. 10:57
Всемирный банк поддержит переход Азербайджана на зеленую энергию
Всемирный банк поддержит переход Азербайджана на "зеленую энергию"
20 февраля 2024 г. 10:06
Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона
Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона
20 февраля 2024 г. 09:56
Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов
20 февраля 2024 г. 09:23
Назван объем экспорта полиэтилена за январь
Назван объем экспорта полиэтилена за январь
19 февраля 2024 г. 19:10
BP: Будет подготовлена программа по предотвращению резкого снижения добычи на АЧГ
BP: Будет подготовлена программа по предотвращению резкого снижения добычи на АЧГ
19 февраля 2024 г. 17:52
Азербайджан начал поставки полиэтилена еще в две страны
Азербайджан начал поставки полиэтилена еще в две страны
19 февраля 2024 г. 17:30
BP: Бурение первой скважины на платформе ACE близится к завершению
BP: Бурение первой скважины на платформе ACE близится к завершению
19 февраля 2024 г. 17:28
Equinor будет поставлять СПГ для нового завода аммиака в Индии
Equinor будет поставлять СПГ для нового завода аммиака в Индии
19 февраля 2024 г. 16:55
Бахтияр Асланбейли: СЭС в Джебраиле будет заложена в этом году
Бахтияр Асланбейли: СЭС в Джебраиле будет заложена в этом году
19 февраля 2024 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi