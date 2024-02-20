Нефть марки Brent подешевела до 83,47 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно снизились утром во вторник.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", апрельские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов, до 83,47 доллара за баррель.
В понедельник Brent подорожала на 9 центов, до 83,56 доллара за баррель.
Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 10 центов, до 78,36 доллара за баррель.
Накануне торги WTI не проводились в связи с государственным праздником в США.
Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно, а позднее - об обстреле еще двух американских судов у берегов Йемена.
"Рынок сейчас занял выжидательную позицию, - написал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Теперь трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+".
Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.