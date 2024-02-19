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Хуситы заявили об ударе по британскому судну Rubymar

Хуситы заявили об ударе по британскому судну Rubymar Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате которого оно получило серьезные повреждения и может затонуть.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 11:33
Хуситы заявили об ударе по британскому судну Rubymar

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате которого оно получило серьезные повреждения и может затонуть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении мятежников.

"Военно-морские силы ВС Йемена <…> провели военную операцию, поразив несколькими корабельными ракетами британское судно Rubymar в Аденском заливе", - указывается в заявлении, текст которого опубликовал представитель движения Яхья Сария в Telegram-канале. Согласно утверждению мятежников, судно получило "серьезные повреждения" и полностью остановилось. Из-за повреждений Rubymar "подвергается риску затонуть в Аденском заливе".

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Версия на азербайджанском языке Husilər Britaniya gəmisinə zərbə endiriblər
Версия на английском языке Houthis say Rubymar cargo ship targeted, could sink

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